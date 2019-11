Na vazalstve polície sa nič nezmenilo

Stíhanie Naďa z OĽaNO je zneužitím štátnej moci.

22. nov 2019 o 19:44 Peter Schutz

Na priateľov z N sa stĺpček krivo nikdy nepozrie. Hnevať sa a „vypeniť“ až vo chvíli, keď sa sami cítia „v centre politickej kauzy“, však nie je prejav, na ktorý by mali byť hrdí.

To, že stíhanie Naďa z OĽaNO je takým zneužitím štátnej moci, že stavia NAKA nielen do pozície bábky Smeru, ale až do absurdného svetla, je iste svätá pravda.

Bizarnejší predmet obvinenia, než pýtať sa na Skripaľa tak, že odpoveď by mohla byť vyzradením utajovanej skutočnosti, zrejme ani slovenská justícia – a to je čo povedať – nevidela.

Len o chlp menej bizarné však bolo, napríklad, stíhanie za skutok (daňová vratka), za aký ešte nikdy v histórii stíhanie nebolo a deje sa len preto, lebo Kiska. Podobné, iba nenápadnejšie, vyskakovali z NAKA raz za mesiac či za dva.

Navzdory skutočnosti, že na služobnosti a vazalstve polície sa od Gašpara/Kaliňáka k Lučanskému/Sakovej zhola nič nezmenilo, v mene fikcie Pellegriniho slušnejšieho od Fica sa realita pomenúva až vtedy, keď už aj my – teda N – sme zatiahnutí „do centra politickej kauzy“.