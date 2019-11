Keď Palko hovorí o slobode

A muži si deti slobodne nezvolili?

24. nov 2019 o 12:11 Svetlana Žuchová

Autorka je psychiatrička a spisovateľka

Už dávno ma niečo tak nerozladilo ako rozhovor Karola Sudora s Vladimírom Palkom, publikovaný v Denníku N. Moju pozornosť pritiahol najmä jeden moment.

V odpovediach na otázky zamerané na postavenie žien v spoločnosti Vladimír Palko vyjadruje názor, že žena, ak sa rozhodne mať deti, menej investuje do „ľudského kapitálu orientovaného na prácu“, no je to – pozor! – výsledok jej slobodného rozhodnutia. Takže by sa nemala sťažovať, ak má potom menej času na iné veci.

Prekvapuje ma, že sa tu hovorí o voľbe, a nielen to, ale o voľbe ženy! Ľudia Palkovho svetonázoru totiž zvyčajne kážu, že mať či nemať dieťa nie je otázkou ľudskej voľby, detičky sú božím darom, Boh dáva a Boh berie, a keď tento dar príde, treba ho prijať.