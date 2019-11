Hongkong v nedeľu hlasoval. Skončia sa protesty?

Vláda stratila argument, že tichá väčšina obyvateľstva je na jej strane.

25. nov 2019 o 0:05 Martin Šebeňa

Autor pôsobí v Inštitúte ázijských štúdií

Nedeľné voľby do okresných zastupiteľstiev priniesli do Hongkongu dlho nevídaný pokoj zbraní. Po dvoch týždňov ostrých konfliktov medzi políciou a demonštrantmi nastal na tri dni zmier a obe strany vložili energiu do predvolebného boja.

Súvisiaci článok V Hongkongu sa skončili komunálne voľby s rekordnou účasťou Čítajte

Hoci dlho očakávané voľby nepatria v Hongkongu medzi dôležité, všetky strany ich vnímali ako barometer nálad, či ako referendum o vláde.

Podľa anglického vzoru je mesto rozdelené do 452 okresov, v každom z nich sa vyberá jeden zastupiteľ. Spoločne tvoria zbor okresných zastupiteľov, ktorý volí jedného poslanca do hongkonského parlamentu, a nominuje viac ako sto voliteľov vo 1200-člennom výbore, ktorý volí predsedu miestnej vlády.

Okrem toho majú ale okresní zastupitelia relatívne málo právomocí a venujú sa predovšetkým miestnym otázkam. Tradičné témy v predvolebnej kampani sú oprava škôl, či nové cesty.

Väčšina občanov im málokedy venovala veľkú pozornosť, čoho dôsledkom je aj fakt, že sa pred štyrmi rokmi v mnohých okrskoch ani nehlasovalo, pretože bol len jeden kandidát. A na celej čiare vyhrali provládni kandidáti.

Chuť vyjadriť sa

Po šiestich mesiacoch protestov je však situácia iná. Hoci bola najviac motivovaná ísť voliť protestujúca mládež, snaha vyjadriť svoj postoj bola intenzívna u všetkých vrstiev.