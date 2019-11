Žiť, na to treba gule. Aj keď ich nemáte

„Tak ako, mám rakovinu?“ opýtal som sa vo dverách ordinácie lekára, ktorý mi robil sonografické vyšetrenie. Nepamätám si jeho meno, ale viem, že odpoveď som z neho musel páčiť.

Nakoniec z neho vyšlo.

„Áno.“

Bezprostredný pocit pri kráčaní dlhou tmavou chodbou na Kramároch neviem presne opísať. Asi to bola úľava. Že konečne viem, čo mi je.

Rok som totiž žil so zväčšujúcim sa ľavým semenníkom. Až dorástol do veľkosti, keď mi začal reálne prekážať. Preto som oslovil kamaráta-lekára, či by sa mi na to nepozrel.

Ďuri sa mi do očí neodvážil povedať pravdu, ale o pár dní mi volal, že ma na Kramároch čaká profesor Ondruš.

A keď pán profesor zbadal môj problém, strašne mi vynadal. Vtedy som si ho obľúbil. Mám rád, keď sa so mnou ľudia bavia na rovinu. Po sonografii ma okamžite hospitalizovali a na druhý deň som išiel pod nôž.

Naši nič netušili. Vedel som, že nemôžem prvej zavolať mamine, lebo by skolabovala. Ocino mi nechcel veriť. Tak som mu len oznámil, že na druhý deň ráno ma režú a že nemusia chodiť. Situáciu by prežívali oveľa horšie ako ja.

Prišli a bolo to presne také. Pozerať sa do uplakaných očí rodičov bolo oveľa bolestivejšie ako prvá noc po operácii.

Jeden z 220

Bol začiatok decembra 2001. Vybrali mi ľavý semenník. Nádor mal priemer zhruba sedem centimetrov – akoby som chodil s tenisovou loptičkou v nohaviciach. Len nie dutou.

Podľa štúdie profesora Ondruša o rakovine semenníkov som bol jeden z 220 mužov, ktorým na Slovensku ročne diagnostikujú túto chorobu. Vďaka pokroku 210 z nich prežije. Zhubné nádory semenníkov tvoria len jedno percento zo zhubných nádorov u mužov u nás.

Prežil som. Nádor bol zhubný, ale bez metastáz. Mal som obrovské šťastie, keďže som dával chorobe rok šancu rozvinúť metastázové chápadlá napríklad do brušnej dutiny. Bol som čistý. Tri mesiace som chodil do Národného onkologického centra, kde ma ožarovali.