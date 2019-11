Prečo čínska diktatúra v Hongkongu zatiaľ nezasiahla? Lebo sa pozeráme

Masakrovanie študentov nevyzerá dobre.

25. nov 2019 o 14:32 Matúš Krčmárik

Ani diktatúra nemá rada, keď o nej v jeden deň vyjdú vo svetových médiách dve negatívne zistenia. Áno, môžete si povedať, že čínskym komunistom to je jedno, lebo vďaka prepracovanému policajnému štátu a čoraz silnejšej armáde ich moc nie je ohrozená, no nie je to celkom tak.

Čínsky režim sa totiž máločoho bojí tak ako negatívnych správ v zahraničných médiách. Správ o tom, ako drží milión Ujgurov v koncentračných táboroch a ako si Hongkončania volili prodemokratických kandidátov.

To je aj dôvod, prečo proti protestom vo finančnom centre (zatiaľ) nezasiahla armáda. Mohlo by to byť pomerne rýchle, no zároveň krvavé a nevyzeralo by to dobre.

Čína sa už tridsať rokov snaží ekonomickou silou prekryť nálepku diktatúry masakrujúcej vlastných občanov na Námestí nebeského pokoja a nepotrebuje novú krvavú škvrnu.