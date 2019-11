Až príde kríza, a ona príde, zarobí na nej Fico a Babiš (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Veľmi podozrivo by vyzeral demonštrant, ktorý by na zhromaždeniach k 17. novembru v Bratislave alebo na Letnej v Prahe skandoval: Chcem ekonomický rast! Nech sa darí ekonomike! Zaistite vyšší HDP!

Vedľa hesiel o slobode, demokracii, slušnosti a vedľa výziev, aby odišli tí nečestní a zlí, by pôsobil ako blázon, alebo aspoň ako prízemný človek. A predsa by práve on najprezieravejšie vyjadroval obavu o demokraciu a slobodu. Práve on by bol najbližšie pravde o tomto krehkom svete.

Koľko ľudí skončí pod mostom

Ekonómovia sa síce zdráhajú predpovedať, aká bude ďalšia kríza hlboká a kedy nastane, na tom, že prichádza, sa však zhodnú všetci. Nielen Nouriel Roubini, ktorý predpovedal krízu v roku 2008, ale aj Ivan Mikloš a slovenská vláda.

Predstavme si ju napríklad takto: colné vojny, brexit a dlhy prerastú do globálnej krízy – zasekne sa nielen automobilový priemysel, ale prudko pribrzdia aj dodávatelia, stavebníctvo, služby...

Krachovať budú malé aj veľké firmy, obchody, živnostníci. Nezamestnanosť vyskočí na dvanásť, možno pätnásť percent – medzi mladými a ľuďmi nad päťdesiat rokov až na štyridsať percent. Ďalšie desaťtisíce ľudí skončia v dlhovej pasci. A tisíce pod mostom – nie obrazne, ale naozaj.

Dnešný relatívny blahobyt a pokoj budú v spätnom zrkadle vyzerať ako stratený raj.