Prečo kuriér je a bude najbolestivejšou časťou nakupovania online

Čo nás doručovatelia učia o inováciách.

27. nov 2019 o 14:27 Ondrej Podstupka

Určite buďte doma, my možno prídeme. Tak možno v skratke opísať dosť častú skúsenosť s kuriérmi alebo doručovateľmi. Aby sme boli féroví. Kuriéri nerobia ľahkú prácu a určite by vedeli rozprávať hrozivé historky o príjemcoch balíčkov.

No ak by ste chceli zviesť všetkých ľudí zo Slovenska, ktorí nikdy nemali zlú skúsenosť s doručením na jedno miesto, stačil by vám jeden pokazený moped.

Doručovanie je dnes s prehľadom najbolestivejšou časťou nakupovania na internete. Veľké internetové obchody už vyriešili problémy s vystavovaním faktúr či spracovaním platieb. Veľkú časť zautomatizovali do informačných systémov a ľudia do nich zasahujú, len ak zlyhajú roboty.