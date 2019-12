Zachráňte niekto vojaka Trnku. Dajte ho za mreže (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Národná rada odmietla Istanbulský dohovor a vyzvala ostatné štáty, aby ho odmietli tiež len preto, že tu na Slovensku sme sa zbláznili.

Vladimír Mečiar sa tentoraz so všetkými pohádal ešte skôr, ako stihol kandidovať.

Štefan Harabin sa nedohodol so stranou SMS Milana Urbániho a vôbec nikoho nezaujímalo, čo z toho vyplýva.

Kto za to všetko môže

Igor Matovič pred dvoma mesiacmi povedal, že odídencov z SaS by mohol na kandidátku zobrať iba niekto, kto je menej charakterný ako on, napríklad Beblavý alebo Kiska. Prešli dva mesiace a Igor Matovič oznámil, že s tými istými odídencami rokuje. A potom povedal, že ich nezoberie.

Ďalej Igor Matovič vyzval SaS na koalíciu, ale SaS povedala, že do koalície pôjde, iba ak do nej pôjdu aj Progresívne Slovensko a Spolu, ktoré to nechceli. Čiže Igor Matovič povedal, že SaS by mal zachrániť Kiska. A potom, keď všetkým ostatným povedal, čo by mali robiť, vyhlásil, že za všetko aj tak môže práve Kiska.

A Kiska predstavil kandidátku, čiže hneď potom mal tlačovku Fico, ktorý povedal, že je pripravený ho obhádzať všetkým, čo naňho nájde, aj tým, čo si vymyslí. A hneď potom mal tlačovku aj Matovič, ktorý zas povedal všetko to, čo sme napísali vyššie.

No a keďže kotlebovci nie sú fašisti, len to vždy vyjde tak, že ako fašisti vyzerajú, tak sa ich hovorcom stal údajný spevák Ondrej Ďurica, oficiálne súdom za fašistu uznaný. A kotlebovcom sa ponúkala aj Martina Šimkovičová, ale už ani fašisti ju nechceli.

Politická realita: koalícia s fašistami

Najavo vyšli tieto tri veci: