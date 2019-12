Bude zlato Ficovi sypať?

Fantázia predsedu Smeru je v predvolebnom období neuveriteľná.

3. dec 2019 o 16:32 Eduard Žitňanský

Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii. Inicioval preto mimoriadnu schôdzu parlamentu. Už zajtra uvidíme, ako sa toto dobrodružstvo skončí alebo začne.

Ficovi je zlato nanič a celú akciu spôsobil ako predvolebný ťah na národne orientovaného voliča, ktorý zlato takisto nepotrebuje.

Argumentom sa stalo aj spochybnenie Spojeného kráľovstva ako spoľahlivého partnera. No, veď nás zradili, keď pred osemdesiatimi rokmi podpísali Mníchovskú dohodu. "Ťažko sa dá po Mníchove veriť aj najbližším spojencom, keďže vtedy nás obetovali absolútne," vyhlásil Fico.

Bank of England je medzinárodne uznávaná a dôveryhodná inštitúcia, ktorá pôsobí na trhu viac ako 300 rokov. Banka poskytuje finančné služby 154 centrálnym bankám a oficiálnym finančným organizáciám po svete.

Silné je podozrenie, že Fico uvažuje o zlate ako dobrej záruke na ďalšie zadlžovanie štátu. Aby bolo viac na sociálne programy. Pre občana to nie je dobrá správa.