Toľko k tej zodpovednej zmene od nového Smeru

V Smere je to hlboko zakorenené.

3. dec 2019 o 20:00 Jakub Filo

Kritizovať rozdávanie novej a modernej záchranárskej techniky a zvyšovanie platov už aj tak podvyživeným záchranárskym zložkám je nevďačná úloha. Z povahy veci by sa tieto opatrenia mali chváliť.

Ale nebol by to Smer, keby aj z toho nedokázal urobiť frašku: tentoraz volebnú kampaň za peniaze daňových poplatníkov.

Tak v čase, keď sa pozeráme na smeráckeho bývalého ministra financií Jána Počiatka, ako bezstarostne a na úrovni piatej cenovej hovorí s vtedajším generálnym prokurátorom o tunelovaní verejných zdrojov, ktoré má z povahy svojej pozície strážiť, premiér Peter Pellegrini s ministerkou Denisou Sakovou hovorí policajtom, hasičom a záchranárom o zvyšovaní platov.

Pellegrini sa síce tvári, že Smer prechádza zmenou a chce nechať za sebou aj desaťročné video s Počiatkom, ale aj v ňom to je hlboko zakorenené.

Inak by tie platy nezvyšoval dva mesiace pred voľbami potajomky úpravou osobných príplatkov. A rovno by ich prijímateľov nevaroval, že budú ich "mať v januári aj vo februári, ale či aj v marci, to už povie nová vláda. Ak budem ja premiérom, tak aj v marci, aj v apríli".

Toľko teda k tej zodpovednej zmene od nového Smeru.