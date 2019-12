Nie, mučenie nemá výchovný aspekt

Súd k spravodlivosti neprišiel.

4. dec 2019 o 17:34 Zuzana Kepplová

Budeme opäť okrikovaní, že čo vieme o živote vedľa problémových komunít. A že nedržať v kauze "samofackovanie" policajtom stranu preukazuje našu neznalosť pomerov na východe republiky.

Celá vec však má aj takýto uhol pohľadu: nedostatok nástrojov na trestanie kriminality mladistvých ešte neznamená, že policajti sa môžu správať ako šerifovia na Divokom západe (či východe) a improvizovať na tému spravodlivosti (čo asi ani tí šerifovia nemohli).

Pretože to, s čím košickí policajti prišli, je obyčajné mučenie. A že mučenie má aj výchovný aspekt môžu hovoriť len tí, ktorí si nijako nedokážu predstaviť, ako by sa to mohlo otočiť aj proti nim, ak by si takúto úvahu štát (zase raz) osvojil.

Záznam, ktorý o fackách, vyzliekaní a psoch vytvorili samotní policajti (chceli sa pochváliť pred kolegami?) súd napokon nepresvedčil a policajti aj po tretí krát vykráčali oslobodení. No boj o verejnú mienku sa oplatí nevzdať.

Tak, ako v prípade razie v Moldave nad Bodvou.