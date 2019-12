Prečo nenazveme poslancov vulgarizmom, ale mali by sme

Poslanci odmietli novelu o povinnosti očkovať.

5. dec 2019 o 12:18 Tomáš Prokopčák

V slušných novinách býva dobrým zvykom, že sa v nich nepíšu vulgarizmy. A to dokonca ani v komentároch, je to banálna vec sebaúcty. Ale keby ste chceli vidieť hlúposť, ktorá kvitne, choďte sa prejsť do slovenského parlamentu.

A len už spomínaná sebaúcta človeku bráni napísať, čo si o slovenských zákonodarcoch naozaj myslí.

Neschváliť povinné očkovanie pre deti v škôlkach je také idiotské, že človeku až rozum zostáva stáť nad tým, čo za panoptikum kognitívnych horolezcov hlasuje v národnej rade. A to platí nielen pre vládnu koalíciu, rovnako pre opozičných poslancov.

Hrať mocenské hry je jedna vec, ale ak príde na kritickú otázku verejného zdravia, je psou povinnosťou každého voleného zástupcu ľudu vstať, zúčastniť sa a rozhodnúť v prospech spoločnosti, ktorú reprezentuje. Inak celý henten blázninec môžeme rovno rozpustiť a rozhodovať sa podľa virgúľ a prútikov.

Dopadlo by to rovnako.