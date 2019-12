Päťdesiate roky sa nevracajú. Problém je vo vašej hlave (píše Samo Marec)

Štefan Harabin sa postavil pred sídlo iniciatívy Inakosť a vykrikoval tam, ako všetkých zastaví. A keďže mal nízke preferencie, tak to bol pravdepodobne len začiatok.

Ministerka zdravotníctva Kalavská ponúkla svoju funkciu, ale premiér jej povedal, nech len pekne ostane. A ona zatiaľ pekne ostala.

Tenista Krošlák kandidoval za SaS aj za OĽaNO a tenista Kučera len za OĽaNO. A keď novinári upozornili na to, čo si tenista Kučera myslí o svete, tak to vraj bol útok na Igora Matoviča. Samozrejme.

Čo je zodpovedná zmena? Žiadna zmena

Mala byť mimoriadna schôdza o zlate, ale nepodarilo sa ju odhlasovať na tretí ani na štvrtý pokus a tak celkovo to bola úplná hlúposť. Marian Kočner v kauze zmenky požiadal o znalecký posudok znalca, ktorý už posudky falšoval. A ozval sa aj bývalý minister Počiatek.



Ten povedal, že nahrávka s Trnkom je síce skutočná, ale rozprávali sa na nej len tak akože, lebo nič z toho sa v skutočnosti nestalo. Akurát, že všetko sa stalo presne tak, ako sa o tom rozprávali.

Čiže Smer prišiel s novou kampaňou, v ktorej síce sľuboval zmenu, ale takú akurátnu. V medziach oného. A nezabudol podprahovo spomenúť migrantov.



A ľudia sa pýtali, aká presne zmena, prečo zmena, kto ju predstavuje a čo to znamená. A či voliči vôbec zmenu chcú. No a najmä: Smer tu s krátkou prestávkou vládne 14 rokov. Znamená to, že doteraz to robili zle?



A špekulovalo sa o tom, že ide o zúfalý ťah zúfalej strany. Tá vystrčila novú tvár a prišla s novým logom a novým heslom len preto, aby všetko mohlo ostať po starom. A to znelo pravdepodobne. Cieľom Smeru je nezmeniť nič. A ak áno, tak čo najmenej.

Modus operandi SNS v kocke

Keďže všetky zásadné problémy tejto krajiny sú vyriešené, ostávajú hodnotové spory, a tak SNS prišla s interrupciami.