Toto má byť zodpovedná zmena?

Zo slova politik sa nesmie stať nadávka.

10. dec 2019 o 11:40 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár.

Hovorí sa, že farári by sa mali vyjadrovať slušne, niekedy azda aj prísne, no s istou dávkou diplomacie. Očakávame to aj od cirkvi ako takej. Stalo sa z toho morálne kritérium.

No biblické knihy nie sú vždy príkladom diplomatickej reči. Túto nedeľu sa napríklad v slovenských kostoloch čítala časť Matúšovho evanjelia, v ktorej sa Ján Krstiteľ obracia na prichádzajúcich zákonníkov: "Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?!"

Ľubozvučné, však? Ján by to mohol skonštatovať aj dnes pri pohľade na marketing koaličných strán, obzvlášť pri Smere a SNS.

Najmä ak vezmeme do úvahy obsah kompromitujúcich dokumentov, ktoré môžeme spoločne sledovať na internete.