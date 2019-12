Predstavujeme Európsky ekologický dohovor

Pýtate sa, čo robíme pre planétu a budúcnosť našich detí.

11. dec 2019 o 9:48 Ursula von der Leyenová

Autorka je predsedníčka Európskej komisie. Článok vychádza súčasne vo viacerých európskych denníkoch.

Chceme žiť na tejto planéte naďalej dobre a bezpečne? Ľudstvo čelí existenčnej hrozbe, ktorú začína vidieť celý svet. Lesné požiare sužujú obyvateľov Ameriky aj Austrálie. Púšte v Afrike a Ázii sa rozširujú. Stúpajúca hladina morí ohrozuje naše európske mestá aj tichomorské ostrovy. S podobnými javmi sme sa stretávali aj v minulosti, no nikdy nenapredovali podobnou rýchlosťou.

Vedci hovoria, že túto epidémiu ešte dokážeme zastaviť, ale už nám neostáva veľa času. Nová Európska komisia ho rozhodne nestráca. Dnes, menej ako dva týždne od začiatku nášho mandátu, predkladáme plán realizácie európskeho ekologického dohovoru.

Stratégia pre rast

Naším cieľom je stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, spomaliť globálne otepľovanie a zmierniť jeho účinky. To je úlohou našej a ďalšej generácie, ale zmena musí prísť už teraz – a vieme, že to dokážeme.

Európsky ekologický dohovor, ktorý dnes predstavujeme, je našou novou stratégiou pre rast. Pomôže nám znížiť emisie a zároveň vytvoriť pracovné miesta a zlepšiť kvalitu nášho života.

Ide o zelenú niť spájajúcu všetky naše politiky – od dopravy po zdaňovanie, od potravín po poľnohospodárstvo, od priemyslu až po infraštruktúru. Pomocou dohovoru chceme investovať do čistej energie a rozšíriť obchodovanie s emisiami, ale budeme tiež podporovať obehové hospodárstvo a zachovanie európskej biodiverzity.

Európsky ekologický dohovor nie je len nevyhnutnosťou: bude hnacou silou nových hospodárskych príležitostí. Mnohé európske firmy už prechádzajú na ekologické podnikanie. Znižujú svoju uhlíkovú stopu a objavujú čisté technológie.

Pomôžeme podnikateľom

“ Zabezpečíme pomoc pre tie európske regióny, ktoré bude v súvislosti s transformáciou čakať viac práce. „

Chápu, že naša planéta má svoje hranice: európske spoločnosti všetkých veľkostí chápu, že starostlivosť o náš spoločný domov je úlohou každého z nás. Takisto vedia, že ak objavia udržateľné riešenia budúcnosti, získajú výhodu „prvého ťahu“.

Podnikatelia a tvorcovia zmien od nás potrebujú ľahký prístup k financovaniu. S týmto zámerom im ponúkneme investičný plán pre udržateľnú Európu. V nasledujúcom desaťročí podporí investície vo výške sto miliárd eur. Budeme úzko spolupracovať s Európskou investičnou bankou, európskou klimatickou bankou.

V marci predložíme vôbec prvý európsky zákon v oblasti klímy, aby sme naplánovali ďalší postup, ktorý bude nezvratný: investori, novátori a podnikatelia potrebujú jasné pravidlá na plánovanie svojich dlhodobých investícií.

Pri podpore transformácie nášho spôsobu výroby a spotreby, života a práce, nesmieme zabudnúť na ochranu a pomocnú ruku pre tých, ktorých táto zmena postihne viac ako ostatných. Táto transformácia musí fungovať pre všetkých, inak nebude fungovať vôbec.

Navrhnem zriadenie fondu pre spravodlivú transformáciu – a chcem, aby v priebehu nasledujúcich siedmich rokov vďaka pákovému efektu Európskej investičnej banky a súkromných prostriedkov, zmobilizoval sto miliárd eur investícií.

A aby sme na nikoho nezabudli, zabezpečíme pomoc pre tie európske regióny, ktoré bude v súvislosti s transformáciou čakať viac práce.

Hnutie otvorené všetkým

Mladí a starí ľudia v celej Európe nevolajú len po opatreniach na zastavenie zmeny klímy, ale menia svoj životný štýl. Spomeňte si na tých, ktorí dochádzajú do práce mestskou hromadnou dopravou alebo bicyklom, rodičov, ktorí používajú ekologické plienky či spoločnosti, ktoré sa vzdali jednorazových plastov a prinášajú na trh udržateľné alternatívy.

Mnohí z nás sú súčasťou tohto európskeho a globálneho klimatického hnutia.

Deväť z desiatich európskych občanov sa dožaduje prijatia rozhodných opatrení v oblasti klímy. Naše deti sa na nás spoliehajú. Európania chcú, aby ich Únia konala doma a bola príkladom v zahraničí.

V týchto dňoch sa predstavitelia celého sveta zišli na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Madride, aby diskutovali o spoločnom postupe proti globálnemu otepľovaniu.

Európsky ekologický dohovor je odpoveďou Európy na výzvy našich občanov. Je to dohoda Európy pre Európu a príspevok k lepšiemu svetu. Každý Európan môže byť súčasťou tejto zmeny.