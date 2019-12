Mandát ťa neoprávňuje písať jazykom stoky (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Ale si im naložil, čo? Kurvám liberálnym, slniečkarskym buzerantom, protislovenským prostitútkam, sopliakom prokurátorom! Potľapkáte sa v bufete pri treske, poviete si, aspoň niekto to vykričí na plnú hubu.

Náš Ľuboš, Potkan kráľ, ako sa on vyzná! Prezidentka je suka, čo velebí homošov. A prokurátor, čo si to vôbec dovoľuje obviniť trojnásobného premiéra? Však by mal mať imunitu, je to nespochybniteľný a vytrvalý štátnik!

To nič, že o Rómoch hovorí ako posledný paholok, on, bývalý premiér, ktorého ústava zaväzuje prispievať k spoločenskému zmieru, znižovať napätie a správať sa tak, aby sa všetci na Slovensku cítili doma, a nie iba Výboh, Brhel či Kočner!

Zase si nám to naložil, Ľuboško, a určite sa tešíš, myslíš si, že to je akési hrdinstvo. Lenže to, čo roky predvádzaš, je nemravná póza. Z klamstiev o všetkých možných ľuďoch si si vytvoril svet, ale v ňom ťa obdivujú iba tí, ktorým dáva životnú energiu zloba.

Politických väzňov si označil sa akýchsi hlúpych starcov, každý, kto s tebou nesúhlasí, je členom nejakej mimovládky. A všetky mimovládky sú Sorosovými milenkami a podľa tvojho chorého marketingu pracujú na zničení republiky.

Tvoj slovník je hanbou parlamentarizmu, tvoje lži prispievajú k rozpadu vnútornej identity viac ako kriminálne noviny na Jojke!

Si Počiatkov a Výbohov poslanec

Viem presne, čo by si robil v Krasnodare v roku 1920 na dvore boľševikmi vyrabovanej školy. Odsúdeným by si čítal rozsudky dlhé ako tvoje trápne statusy. Viem, čo by si robil na Sibíri v 20. a 30. rokoch, čo v 50. rokoch v Československu.

Ty, teoretik oligarchického komunizmu, Počiatkov a Výbohov poslanec, internacionalista a revolucionár, čo lieta súkromnými lietadlami! Ty, údajný ľavičiar, čo útočí na najslabších, na Rómov, na ktorých ste s tvojimi kumpánmi dvanásť rokov kašľali!