Snáď si tie deti tú tvár Smeru nebudú pamätať

Nahnevaný Fico sa snaží pôsobiť milo a vtipne, je však skôr trápny.

11. dec 2019 o 18:32 Jakub Filo

Ak by nešlo o vládnu stranu Smer, predvolebné video Roberta Fica by si ani nezaslúžilo komentár, ale v tomto absurdnom prípade treba urobiť výnimku.

Zabudnite na akýkoľvek nový Smer. Fico sa vracia ku koreňom, priamo k tragickému Majstrovi poriadok. Len tentoraz používa nič netušiace deti.

Nahnevaný Fico sa snaží pôsobiť milo a vtipne, je však skôr trápny. Prekrýva realitu tým, že nálepky platné pre jeho tím rozdáva opozícii.

Beblavého nazýva gorilie mláďa, no bol to on, kto v gorilom byte pil kokakolu. Trubana kázni za marihuanu, no jeho bývalý minister (ktorý sa medzičasom blysol partom u Trnku v kancelárii) vtipkuje v Kočnerovej Threeme o vlastnom užívaní drog.

Sulíka s Kollárom kára za hranie s Kočnerom, ale to Fico dostal prezývku šéf a jeho podpredseda parlamentu si s ním vypisoval tirády.

A Kotleba? Ten je zrejme z obliga, keďže s Ficom v poslednom čase schvaľuje v parlamente zákony. Treba pripustiť, že toto absurdum bol zrejme zámer zahraničných tvorcov kampane.

Pellegrini ako symbol zmeny a k nemu kopajúci, zosmiešňujúci a arogantný Fico. Dve tváre jedného starého Smeru.

Snáď si to tie deti nebudú pamätať ani ako dospelí voliči.