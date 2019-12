Čaká Ukrajinu studený mier?

Zelenskyj nie je hlupák a má plán B.

12. dec 2019 o 12:03 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, žije v Londýne

Po tom, ako sa v pondelok v Paríži prvý raz osobne stretol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, sa nevyhnutne museli objaviť obvinenia, že Putin s neskúseným Zelenským vytrel podlahu. Napokon, čo zmôže bývalý televízny zabávač proti bezohľadnému bývalému spravodajskému dôstojníkovi?

Tak však otázka neznie. Nejde o to, akí sú hráči bystrí, ale o to, aké majú karty – a proti Putinovým kartám by neuspel ani diplomatický tím s Talleyrandom, Metternichom a Henrym Kissingerom. Bez ohľadu na to, že pozdĺž frontovej línie na juhovýchode Ukrajiny dodnes umierajú ľudia, Rusko túto vojnu vyhralo už pred rokmi.

Zelenskému pripadla úloha ukončiť vojnu bez toho, aby Rusku ďalej ustúpil a aby Putinovi nedal rozhodujúci vplyv na budúci kurz ukrajinskej politiky. Aj to bude mimoriadne náročné.

Po 68 mesiacoch bojov a s trinástimi tisícmi obetí sa vojenský pat na východe Ukrajiny zdá trvalý, to je však len ilúzia. Je zrejmé, že ukrajinská armáda pat nevie prelomiť, pretože by inak dávno nanovo získala stratené územia. Rusko však môže konať, kedykoľvek sa mu zapáči.

Diplomatické náklady

Rusov od ďalšieho postupu odrádza obrovská diplomatická cena vrátane dramatického posilnenia síl NATO pozdĺž ich západnej hranice a ešte prísnejšie sankcie.

Okrem toho predstava vládnutia desiatkam miliónov nespokojných a zbedačených Ukrajincov je v Moskve nesmierne nepopulárna a ľahko by sa mohla zmeniť na večnú protiruskú gerilovú vojnu. Rusko si už preto nechce viac odkrojiť z Ukrajiny.