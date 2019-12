Kalavská odchádza, a potom ešte na chvíľu zostáva (týždeň Petra Schutza)

Udalosť týždňa

Boj o Britániu.

Pred spočítaním hlasov sa dá len opakovať, že podstatnejšie voľby v Európe sa dlho-predlho nekonali a tak skoro ani nebudú. Najmä vďaka Corbynovi, ktorého nepodporiť vyzval aj Tony Blair.

Johnson s konzervatívcami takto voľby prehrať de facto nemôže. "Iba" vliezť do nominálnej remízy s labour, liberálmi a Škótmi (dokopy), ktorá však by znamenala "nevýhru" (povedal by Klaus) toryovcov. A pre zvyšok Británie i kontinentu vcelku rovnú cestu k druhému referendu.

Udalosť II

New green deal.

Klimatický program Európskej komisie, ktorého "draft" predviedla v europarlamente Leyenová, sľubuje vojnu nielen naprieč Úniou, ale aj členstvom. Netreba ani odkazovať na Visegrád, ktorý už jednu – umiernenejšiu – iniciatívu bývalej Komisii skrečoval.

Ešte aj v ozaj "tmavozelenom" Nemecku sa uhlíková neutralita do roku 2050 zrazí v bitke na mačety s maastrichtskými kritériami, z ktorých pôsobnosti by zelené projekty vlád, regiónov či samospráv mali byť - podľa von Leyenovej - vyňaté.

Toto bude jedna veľká vojna, druhá sa už aj rysuje o definície, že čo budú a čo už nebudú "zelené investície". (Česko- a zrejme aj celá V4 – bude pretláčať do kategórie nízkoemisných zdrojov aj jadro.)

Udalosť SR

Implózia NAKA.

To, že tzv. elitní policajti fungujú ako štát v štáte, je vec stará ako Fico I, na čo kontinuálne nadväzuje Lučanského éra.