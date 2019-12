Johnson mal kariéru plnú paradoxov. Teraz môže ukázať, či vie byť aj štátnikom

Johnson Britániu z Únie čoskoro dostane.

12. dec 2019 o 23:01 Matúš Krčmárik

Text vychádza z výsledkov prezentovaných exit pollmi, konečné čísla sa môžu ešte zmeniť.

Keď Boris Johnson na konci júla nastupoval na post britského premiéra, pre mnohých bol za klauna s pochybnou minulosťou plnou zavádzaní a vytvárania protieurópskych mýtov.

To on väčšinovú verejnosť nainfikoval emóciami, ktoré tri roky pred tým viedli k hlasovaniu o brexite, upozorňovali pamätníci bruselských kuloárov 90. rokov, ktorými sa Johnson prechádzal ako novinár.

Nový premiér ešte v lete nemal silný mandát, no o to silnejšie mal vyjadrenia. Británia odíde z Európskej únie 31. októbra bez ohľadu na okolnosti, opakoval. Radšej bude mŕtvy v priekope, ako by mal žiadať o ďalší posun odchodu…

V priekope neostal

Johnson nakoniec nasilu o posun požiadal, v priekope mŕtvy nie je a po štvrtku môže oslavovať svoje prvé veľké víťazstvo. Októbrový termín odchodu síce nestihol, no teraz už nič nestojí v ceste tomu, aby Británia odišla z Únie na konci januára.

Do vyvedenia Británie z Európskej únie a týchto volieb dal všetko, čo mohol.