Ako Fico stíha sám seba

Protiextrémistické úderky nevytvoril Soros, ale štát.

15. dec 2019 o 11:33 Zuzana Kepplová

Robert Fico sa rozhodol v rámci predvolebných hier predstierať, že jeho stíhanie je sprisahaním kaviarenskej kliky. Lenže. Hrádzu proti extrémizmu si dala do programu ešte Ficova vláda po voľbách 2016. Dnes nad tým mávame rukou, že to bolo dočasné alibi pre zlepenie strán s protichodným étosom, no hrádza sa zhmotnila v spustení reálnej protiextrémistickej agendy.

Na spoločenskú objednávku „robiť niečo s fašistami“ odpovedal štát sprísnením legislatívy, školením policajtov aj prokurátorov a tiež zvýšenou chuťou zákony aj aplikovať. Napríklad na chlapíkov presúšajúcich sa s hakenkrojcom na hrudi.

Takže nie, protiextrémistické úderky nevyrobil Soros, ale samotný štát sledoval, čo si vláda dala do programu. Paradoxné je, že Ficova hrádza proti extrémizmu zachytila aj jeho, keď ju preliezol pri Mazurekovi. Voličov migrajúcich k ĽSNS možno oblažil, no zároveň sa spreneveril tomu, čo si jeho vláda zapísala do vienka. Že bude bojovať s extrémom.