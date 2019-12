Ako sa Slovensko stalo (omylom) podcastovou veľmocou

Nechápem, prečo to v tom rozhlase nespustia.

Čo je to podcast? Podcast je zvukový záznam na internete, ktorý si môžete vypočuť alebo nechať stiahnuť na svoj smartfón, prípadne na iné zariadenie - princípom je neskoršie počúvanie. Podcasty často fungujú ako pravidelné relácie, ktoré vychádzajú denne alebo raz za týždeň či mesiac.

Je leto 2017 a práve prebieha ďalšie kolo pravidelného frflania, čo všetko by sa v slovenskom digitálnom prostredí dalo vyskúšať a nik to nespraví. Veď tam majú techniku, majú strihačov, štúdiá, moderátorov, stačilo by len zostať denne o desať, možno dvadsať minút dlhšie v práci a na Slovensku by existovali podcasty.

Majú úžasné archívy, množstvo autorských diel, dokonca sa chodbami rozhlasu a televízie prechádzajú skúsení tvorcovia, ktorí dokážu vystavať dramatickú štruktúru, vymyslieť príbeh, vytvoriť celé dielo.

Ale oni nič z toho nerobia.

Ak by ste si chceli predstaviť situáciu, v ktorej sa zrodili podcasty a podcastovanie na Slovensku, vyzerala by nejako takto. A ešte by sa pridal polopravdivý príbeh o jednom telefóne, na ktorom podcasty prirodzene fungovali.

Áno, tento text bude o podcastoch na Slovensku. Ak vás už toto slovo samo osebe irituje, ak ste naň alergickí, ak tento najnovší trend miestneho novinárskeho prostredia považujete za otravný, scestný aj pomýlený, možno by ste mali prestať čítať.

Varovali sme vás.

Podcast nie je rádio

V denníku SME sme podcasty naozaj nevymysleli. Dokonca ich ani nepriniesli na Slovensko. U nás, v demokracii karpatského typu, vlastne svoju dobu predbehli a keď sa tu objavili prvý raz vďaka ľuďom ako Dušan Vančo, bolo to o veľa rokov skôr, než na ne boli tvorcovia obsahu aj poslucháči pripravení. To bolo niekedy pred desiatimi rokmi.

A potom sa u nás na relácie na vyžiadanie v mobilných telefónoch zabudlo.