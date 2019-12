Ultraliberál Harabin

Ak zákon platí pre všetkých, nie je to totalita, ale právny štát.

17. dec 2019 o 15:50 Peter Tkačenko

Už by si Robert Fico so Štefanom Harabinom a Tiborom Gašparom mohli vybrať. Nie je totiž celkom dobre možné nadávať niekomu do "ultraliberálov" a zároveň sa pasovať za šampiónov ničím neobmedzenej slobody slova.

Napokon, takto pred mesiacom to Fico pri spomienke na 17. november povedal úplne presne: "V mene liberalizmu si nemôžeme myslieť, že sloboda znamená, že sa môže všetko."

Vskutku, sloboda je neformálne obmedzená vkusom a pre tých nespratnejších zákonom.

Nič na tom nemení ani zaklínanie sa "názorom", ako to predvádzajú uvedení páni. Názor nie je nič posvätné a dá sa doň skryť akákoľvek nehanebnosť.

Harabin by to mohol chápať ako prvý, veď sa ešte nedávno chválil, že ako minister spravodlivosti citeľne zúžil možnosti prezentovať názor na holokaust a všetkým, ktorí si dovolili nesúhlasiť, za to vynadal, ako len on vie.