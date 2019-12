Radosť pod stromčekom môže vystriedať ťažká hlava zo splácania úveru.

17. dec 2019 o 15:49 Eduard Žitňanský

Predvianočný čas aj tento rok prináša reklamy na „neodolateľné“ pôžičky. Banky aj nebanky ponúkajú výhodné úvery. Lenže reklama neprináša aj druhú stranu mince, teda, že každú pôžičku treba zaplatiť.

Peniaze sú dnes relatívne lacné a ľahko dostupné. Sú až také lacné, že zvádzajú k neracionálnym úvahám.

A k nezodpovednosti. Mnohým ťažkostiam by sa dalo predísť, keby si ľudia prečítali obchodné podmienky. To sú tie siahodlhé a často nezrozumiteľné dôvetky každej zmluvy o pôžičke. V zásade platí jedna jednoduchá rada: nepodpisujem to, čomu nerozumiem.

Úroveň finančnej gramotnosti je na Slovensku mizerná. Národná banka Slovenska si to uvedomuje a práve preto zvýšila aktivitu pri jej zlepšovaní.

Slováci peniazom nerozumejú. Robia zlé finančné rozhodnutia, napríklad sa nadmerne zadlžujú, nesporia si na penziu. To môže byť pre krajinu problém.