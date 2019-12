Hrozný rok čínskeho prezidenta

Autor je profesor na Claremont McKenna College a výskumník German Marshall Fund.

Čínsky líder nemá pokoja. Či už ide o obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, krízu v Hongkongu, alebo medzinárodnú kritiku týkajúcu sa ľudskoprávnych previnení, prezident nemal dobrý rok a ten nasledujúci preňho nevyzerá o nič lepšie.

Čína mohla ukončiť obchodnú vojnu s USA už v minulom máji, čím by bezpochyby naštartovala ochabujúcu ekonomiku. No v poslednej minúte čínski lídri zacúvali pre niekoľko vecí, ktoré americkí vyjednávači už považovali za hotové. USA touto vojnou trpia takisto, a preto nepriaznivý výsledok rokovaní Trumpa rozzúril a vyprovokoval k pomste.

Okrem uvalenia nových ciel Trump zvýšil úsilie obmedziť prístup Číny k dôležitým technológiám. Ani nie dva týždne po tom, ako stroskotali snahy o uzatvorenie obchodnej zmluvy, Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým zakázal používanie komunikačných zariadení od výrobcov, ktorých jeho administratíva uznala za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Najznámejší je prípad firmy Huawei, na ktorú si Trump zasadol už dávnejšie.

A síce, USA a Čína sa dohodli na akýchsi podmienkach obchodnej dohody v hrubej podobe, technologická vojna – a zároveň konfrontácia v širšom zmysle – medzi dvoma veľmocami trvá. To znamená, že Si bude mať aj naďalej ťažké časy, keďže Čína je stále ekonomicky závislá od vonkajšieho sveta a vládnúca strana si udrží legitimitu len vtedy, keď bude životná úroveň stúpať.

Nepokojný Hongkong

Situácia v Hongkongu predstavuje ďalšie riziká, keďže sa nachádza v zajatí najhoršej politickej krízy od roku 1997, keď sa vrátila pod čínsku správu. Celé sa to začalo, keď pročínski politici navrhli zákon, podľa ktorého by Hongkong mal vydávať podozrivých zo spáchania zločinu do kontinentálnej Číny. Verejnosť to vnímala ako snahu Číny pritiahnuť opraty nad regiónom, ktorý má samostatný režim, a ľudia vyšli do ulíc protestovať.