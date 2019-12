Plynový úplatok pred voľbami

K znovuzvoleniu nepomôže ani desaťmiliónový úplatok.

19. dec 2019 o 13:45 Eduard Žitňanský

Plyn pre domácnosti mal byť už o necelý mesiac drahší. Nebude. Vláda sa rozhodla prispieť desiatimi miliónmi eur.

Súvisiaci článok Vláda prikáže SPP, aby od nového roka nezvyšoval ceny plynu Čítajte

Tieto peniaze majú fungovať ako náhrada za zvýšenie cien.

Nie je náhoda, že rozhodnutie prichádza dva mesiace pred parlamentnými voľbami. Desať miliónov je úplatkom voličovi.

Vládna koalícia robí všetko pre to, aby vo voľbách uspela a neváha pre to použiť verejné zdroje. Zvýšenie cien plynu by znamenalo pre domácnosti zopár eur ročne.

Pre štát je to dovedna zhruba desať miliónov, za ktoré chcú voličov nakúpiť. To nevymyslíš. To je skutočnosť, akú vie prinášať iba život.

“ Existujú alternatívy dodávok plynu zo Západu. O nich by mala vláda hovoriť. „ [br][/br]

Zvýhodnenie sa bude týkať len zákazníkov Slovenského plynárenského priemyslu. Ostatných nie.

Desať miliónov stačí na to, aby vláda ponížila Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Z jeho rozhodnutia sa stáva zdrap papiera.

Úrad však ublíženiu nepodlieha. Je totiž orgánom Smeru, najmä personálnymi prepojeniami. Jeho šéfom je totiž Ľubomír Jahnátek, ktorý funkciu dostal ako trafiku za niekoľkoročné pôsobenie v strane.