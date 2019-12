Ako Sulík v porceláne

Šéf SaS sa vciťuje do kotlebovcov vo Važci.

20. dec 2019 o 14:53 Zuzana Kepplová

Richard Sulík je zase tam, kde bol pred voľbami 2016, keď Ficovi v pätách usporadúval protiutečenecké výstupy. Po bitke vo Važci – osadníci bili rodinu, ktorú podozrievali z napadnutia chlapca – šéf SaS ukazuje, že vo vnímaní Rómov je na tom istom brehu ako Fico s Kotlebom.

Nijako Sulíkovi nezazlievame, že sa k Važcu vyjadroval, aj keď mlčať sa tiež môže. No urobil to tak, že uznal kotlebovcom právo budiť dojem poriadkovej sily, pretože vraj dodali domácim pocit bezpečia, ktorý tak veľmi potrebovali. V koncovke pridal, že je to preto, lebo Ficov štát ich neochránil.

Tu sme si nie istí, či s Kotlebom kampaňuje Fico, alebo Sulík. Keď šéf zoštíhlenej SaS ignoruje, že na miesto prišla polícia, posilnila hliadky a starosta povedal, že udalosť všetkých šokovala a rozmýšľajú o obecnej hliadke. Čiže sotva môžeme hovoriť, že ľudia nedostali žiadne záruky, kým neprišli zelené mikiny.