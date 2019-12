Ako poraziť Kotlebu v obciach (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Kvízová otázka by mohla znieť, či je horšie, že kotlebovci program nemajú, alebo to, že sa tvária, že ho majú.

Jediným skutočným programom je predsa šírenie strachu voči úplne každému, kto nie je ako oni. A keďže ako oni nie je prakticky nikto, strach je postupne namierený voči všetkým.

Inak nikde nič, teda ak vynecháme mítingové výkriky o zrušení DPH. Čo prosím? Ešte raz? Zrušiť DPH?

A ako to presne chcete dosiahnuť? Fašisti program nemajú odkiaľ mať, pretože program predpokladá predstavu, plán a kádre. No a na takýto proces jednoducho chýba kvalita: väčšina fašistických kádrov by nevedela vylúštiť ani rovnicu o dvoch neznámych.

Akosi je to však jedno. A teraz?

Z politiky je nová ulica