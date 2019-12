Nekupujte zbytočnosti

Predvianočné zľavy sú za nami, čakajú nás povianočné.

26. dec 2019 o 11:32 Eduard Žitňanský

Fenoménom súčasnosti sú zľavy. Kdekoľvek a na čokoľvek. Predvianočné zľavy sú za nami, čakajú nás povianočné. Vidinou úspory sú motivované nákupy vecí, ktoré domácnosť vôbec nepotrebuje, ale túži po nich.

Architektúra zliav je vcelku jednoduchá. Znížia sa ceny, ktoré boli síce prehnané ale fungovali. V zľave sa cena zníži na reálnu, zriedka na ešte nižšiu. Podčiarknuté to znamená, že zľava nie je charitatívna záležitosť. Obchodníci neprerobia. Keby to bolo inak, išli by proti zmyslu podnikania, ktorým je zisk.

Profitu sa nik nebráni, skôr naopak. Je prirodzenou súčasťou podnikania. Zľavy sú často len vyjadrením schopnosti prežiť s normálnou mierou zisku.