Pastier v zácviku píše pastiersky list

Nebojme sa ozvať proti nespravodlivosti a lžiam.

26. dec 2019 o 12:17 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Keď počujem slovné spojenie „pastiersky list biskupov“, tak trochu mi naskakuje husia koža. Hlavne preto, že si predstavím, čo všetko v týchto listoch, ktoré sa čítajú celej cirkvi počas veľkých sviatkov už bolo napísané (najmä v posledných rokoch, ale aj v niektorých zlomových momentoch dvadsiateho storočia).

Pritom je to veľká škoda, pastierske listy, ktoré sa čítajú obvykle počas veľkých sviatkov na bohoslužobných zhromaždeniach, majú na Slovensku veľký potenciál, či už sa nám to páči, alebo nie.

“ Ako máme prežiť Vianoce radostne a pokojne, sledujúc zničené židovské cintoríny v Námestove a v Rajci? „

Hoci sa po piatich rokoch služby stále cítim len ako pastier v zácviku, povedal som si, že by som mohol skúsiť napísať takýto list aj ja. Nerobím si ilúzie o tom, že by ho niektorý z mojich bývalých kolegov čítal na bohoslužbe, ani si to neželám. Stačí, ak poteší vás, ktorí čítate tento stĺpček. Tak teda:

Milí priatelia,