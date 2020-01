Tri technologické trendy pre budúci rok, ktoré by ste si mali všimnúť

Pri predvídaní technológií je veľmi ľahké sa pomýliť. Napríklad John McAfee, zakladateľ jednej z najúspešnejších antivírusovích firiem, pred niekoľkými rokmi predpovedal, že jeden bitcoin bude v roku 2020 stáť milión dolárov.

Šéf vyhľadávania Googlu si pred desiatimi rokmi myslel, že na budúci rok už zopár vyvolených používateľov bude skúšať vyhľadávanie pomocou myšlienok a väčšina žiadostí príde pomocou hlasu.

Aspoň pri druhom bode síce nestrieľal úplne mimo, ale tempo inovácii je ľahké preceniť či podceniť.

Ak čítate akékoľvek technologické predpovede za horizont dvoch rokov, treba sa mať na pozore, lebo takmer vždy ide o čisté veštenie.

Ak chcete vedieť, čo sa dá sledovať a pomenovať, lepšie sú celkové trendy. Tu sú tri technologické trendy, ktoré stojí za to si v budúcom roku všímať.

Súmrak jednorožcov

V uplynulom roku sa chystala na burzu vstúpiť firma WeWork. Bol to jeden z posledných veľkých jednorožcov.

Tak investori hovoria súkromne vlastneným firmám, ktorých hodnota presahuje miliardu dolárov. V princípe by malo ísť o mimoriadne vzácne startupy, ktoré úplne narušia zabehané postupy odvetvia ekonomiky. Takým jednorožcom bol napríklad Facebook.

Hodnotu WeWork, ktorá sa princípe živila prenajímaním priestorov na prácu, odhadovali súkromní investori, ktorí do nej vložili v minulosti peniaze na viac ako štyridsať miliárd dolárov.

No keď firma začala v príprave pred vstupom na burzu ukazovať viac detailov o svojom hospodárení a fungovaní a skúmať nálady na voľnom trhu, ukázalo sa, že trhy jej hodnotu vidia bližšie pri desiatich miliardách.

Pre skorých investorov by to znamenalo veľké straty. Plány pre vstup na burzu narýchlo stiahli, vytlačili kontroverzného šéfa firmy a hlavný investor, SoftBank, pre istotu rovno zmenil pravidlá pre investovanie do startupov. WeWork teraz čaká nový pokus o vstup na burzu.