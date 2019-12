Príbeh o unavenom Slovensku (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Skutočné problémy a skutoční víťazi

Poslanec Jaroslav Paška z SNS požiadal, aby v bezpečnostnej stratégii bolo aj ohrozenie vesmírnymi telesami, a Anton Hrnko sa rozčuľoval, že nemá v aute slovenskú navigáciu. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná povedala, že farmári, ktorí protestujú proti mafii, sú mafia, a bryndza si zaslúži nižšiu DPH.

Andrej Danko zobral na vedomie, že je plagiátor a hovoril o ministerstve športu, povinnej vojenskej službe, moratóriu, boji proti pedofilom a interrupciám.

Potom postavil stožiar. Bol v Rusku, Bielorusku a Kazachstane a všade sa mu páčilo. Na oslavy SNP chcel pozvať Lukašenka a keď sa to nepodarilo, aspoň tam hovoril o liberálnych fašistoch.

Za prezidenta kandidoval istý Maroš Šefčovič, ktorého preto prinútili jesť halušky. Zuzanu Čaputovú vyzval na diskusiu v cudzom jazyku a potom prehral. A celé voľby aj tak podľa svojho názoru vyhral Štefan Harabin, ktorý prisahal, že nebude používať bilbordy a nezaloží stranu.

A potom stranu založil a bilbordmi oblepil celé Slovensko.

Premiér Pellegrini vešajúci, sadiaci

Pomerne veľa sa hovorilo o hokejových dresoch, hymnách a študentoch na istom gymnáziu, ktorí si prezliekali šaty.

Riešili sa skutočné problémy: Danko povedal Ondrejovi Dostálovi, nech teda do parlamentu príde v ženských šatách, a Donald Trump chcel kúpiť Grónsko. Juraja Širokého voviedli do hokejovej Siene slávy a fašisti sa v prieskumoch dostali na druhé miesto.

Igor Matovič bol podľa Ľuboša Blahu psychopat a Blaha podľa Matoviča prasa. Danko o Matovičovi povedal, že je buzerant a o Nicholsonovej, že je cigánočka.

Alojz Hlina bol podľa Lukáša Machalu dúhový teplofuk. Matovič zasa o všetkých, ktorí hovorili, že od neho odíde Remišová, povedal, že sú múdrosráči. A Remišová potom odišla.

A premiér Peter Pellegrini zatiaľ vešal záclony, sadil zemiaky, okopával zem, jazdil na traktore aj na člne a hral sa na kovboja. Nie nevyhnutne v tomto poradí.

Dobrý a zlý policajt

Poslanec Robert Fico chcel byť predsedom Ústavného súdu. Bol pre to ochotný celé voľby naťahovať niekoľko mesiacov a premiér Pellegrini povedal, že je z toho smutný. Poslanec Fico sa predsedom nestal.

Bol v Bosne, pýtal sa, či Slovensku majú vládnuť protislovenské živly, a obhajoval fašistu Milana Mazureka. Lenže súd o fašistoch povedal, že fašistami nie sú. A bývalý vyšetrovateľ povedal, že Ficov hlas v Gorile je naozaj Ficov hlas a Pellegrini donekonečna opakoval, že padni, komu padni.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč si písal s Alenou Zsuzsovou a potom sa priznal, že si s ňou písal, ale vraj v dobrom. A premiér Pellegrini povedal, že sa s ním porozpráva, a Glváč potom v Novom Čase sadil jahody. Potom sa skrýval a keď to už naozaj ďalej nešlo, odstúpil.

Exprezident Andrej Kiska založil stranu. Igor Matovič urobil podivuhodný experiment s eurovoľbami, plánoval veľké referendum o všetkom, založil kresťanskú platformu, geopoliticky precitol a vyzýval všetkých, aby neútočili. A útočil na nich.

V Smere bola vzbura a nenasledovalo nič, v SaS bol rozkol a nasledoval rozpad, po ktorom už v strane zostal vlastne iba Sulík. Vznikla Dobrá voľba a niekoľko konzervatívnych strán, všetko zbytočné. A Kresťanská únia vyhlásila, že proti klimatickej zmene treba bojovať posilňovaním rodiny. Popoťahovali Jaroslava Naďa a chceli sťahovať zlato.

Spojili sa s fašistami: pri dôchodkovom veku, zákone o politických stranách, moratóriu a interrupciách. A Pellegrini povedal, že to po prvé nie je pravda a po druhé to takto nejde. Prišlo výročie augusta 1968 a ako každý rok, hovorilo sa, že to bolo nejako inak. Richard Raši s Matečnou vysadili v Giraltovciach strom lásky a mieru. Fico s Pellegrinim sa hrali na dobrého a zlého policajta.

Kočner: prípadová štúdia

Fašista Milan Uhrík hovoril o MTV a černošských vzoroch, uvažovalo sa o ústavnom zákone, že deti si môžu adoptovať iba manželia.

Pellegrini sa pýtal, kam to speje. Zastavili sme zlo z Istanbulu a Fico vyšetroval, že slovenské IT firmy sú napojené na CIA. Nič z toho nebolo. Pomerne veľké emócie vzbudilo konštatovanie, že Rómovia sú ľudia.

“ Je toho toľko, že už ani protestovať sa nechce: proti čomu vlastne? Dá sa protestovať proti všetkému? „

Terajší a bývalý generálny prokurátori sa hádali, kto komu púšťal Gorilu a či vôbec. Tvrdilo sa, že Marian Kočner Gorilou vydieral Jaroslava Haščáka, ten tvrdil, že nie.

Potom vyšlo najavo, že klamal. Dobroslav Trnka si pre Kočnera nahrával úplne hocikoho, napríklad Jána Počiatka. A nič nenasledovalo. Na internete sa objavila nahrávka Gorily a Pellegrini povedal padni komu padni. A zase nič nenasledovalo. A Trnka bol príjemne prekvapený, že je nažive.

Kočner s Norbertom Bödörom hovorili o Ficovi ako o šéfovi a Ficova asistentka si za rok vymenila 452 správ s istým Antoninom Vadalom.

Vadalu v Taliansku odsúdili na deväť rokov. Námestník generálneho prokurátora Šufliarsky si zasa vymenil 430 správ s Kočnerom. Potom spresnil, že ich bolo len 418, a potom odstúpil. A Pellegrini povedal, že to nebude komentovať.

Ukázalo sa, že Kočner je ako prípadová štúdia smeráckeho mafiána: kontroloval úplne každého, alebo si to aspoň myslel – a koho nekontroloval, toho sledoval. Istá Monika Jankovská napríklad najprv chcela všetkých zažalovať a potom odstúpila. A Fico hovoril, že ide o novinársky lynč a za všetko môže Radičovej vláda.

Fašisti boli v prieskumoch druhí.

Krajina, v ktorej nič nenasleduje

A po tom všetkom, čo sa v roku 2019 na Slovensku stalo, nenasledovalo vôbec nič. Smer predstiera vládnutie, spája sa s fašistami a je bytostne prepojený s Kočnerom. Za posledný rok sme sa o ňom toho dozvedeli toľko, že Gréci presne na takéto prípady vymysleli ostrakizáciu.

Je to mimo definície: je mafia na štát iba napojená alebo je samotná mafia štátom? Kto všetko do nej patrí alebo – je to kratšie – kto nie?

Postavili sme to od začiatku zle, alebo sa to len vymklo spod kontroly? Môže to takto ísť ďalej? A ktorým smerom? Je toho toľko, že už ani protestovať sa nechce: proti čomu vlastne? Dá sa protestovať proti všetkému?

Slovensko sa nenachádza v najhoršom stave od Mečiarových čias, ale v najhoršom stave od svojho vzniku. Možno sa nevyčerpali nápady, ale minula sa vôľa. Vidieť to aj na tom, že po tom všetkom nič nenasleduje: žiadne masové protesty, každý je unavený. Ako ďalej?

Čakáme na voľby, ale sme ako námesačníci, ktorí kráčajú k nejakému rozuzleniu – nech je hocijaké, hlavne, nech je. Nech to už je nejako inak. Ale ako inak? A tak kráčame smerom k poslednému februárovému víkendu ako k nevyhnutému vyvrcholeniu. Jediná istota je, že nejako bude.

Tak trochu túžime, nech to už je. Nech sa to rozhodne, lebo cítime, že takto to ďalej nejde; všetko je to mimoriadne nechutné, neznesiteľné a hlavne zbytočné. Ale tak trochu máme aj strach, do akého rána sa to vlastne po voľbách zobudíme.

Áno, Slovensko si v roku 2019 s prehľadom za prezidentku zvolilo Zuzanu Čaputovú. Ale v tom istom čase a v tej istej krajine sa odohrával aj iný príbeh: príbeh o unavenej spoločnosti, ktorú prúd unáša k parlamentným voľbám. O spoločnosti, ktorá narazila na limity svojej existencie.

Autor by rád bol optimistom, ale pri cestách po Slovensku vidí iný príbeh.