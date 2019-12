Euro k euru už neplatí

Už dávno neplatí, že sme sporovlivý národ.

29. dec 2019 o 13:40 Eduard Žitňanský

Nominálne mzdy v posledných rokoch vzrástli o zhruba dvadsať percent. Miera nezamestnanosti klesla zhruba na šesť percent. To sú veci, ktoré by sa mali premietnuť do miery úspor, ale nepremietli sa.

Napriek tomu, že Slováci sa nemali nikdy tak dobre ako teraz, miera úspor nerástla a objem úverov v roku 2019 po prvý raz prekonal hodnotu vkladov Slovákov.

Suma finančného majetku Slovákov predstavovala koncom roku 2018 v priemere len 13 400 eur, čo je štvrtá najnižšia hodnota v EÚ.

Obyvatelia krajiny sú v regióne strednej a východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší.