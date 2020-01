Jediná metafora, ktorú potrebujete na pochopenie zmeny klímy

Koľko trpezlivosti ešte má klíma.

1. jan 2020 o 15:53 Ondrej Podstupka

Pri každej debate o klimatickej zmene a politike skôr či neskôr narazíme na problém s metaforami.

Zmena klímy je nový druh problému, na aký nemáme tradičnú jazykovú ani mentálnu výbavu. Je akútna, ale nič sa nestane, ak riešenie nebude zajtra. Dá sa odložiť o niekoľko dní alebo aj rokov, ale nie o dlhé roky.

Siaha ďaleko do budúcnosti, lebo už dnes sme spôsobili problémy pre nasledujúce generácie, ale veľká časť z nich je zdedená z posledných sto rokov. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, do celého mixu sa miešajú dejinné krivdy a názory o ekonomickej spravodlivosti medzi národmi aj vrstvami spoločností.

Skúsme to na prvú dobrú – krčmovo. Predstavte si pohár. Nelejeme doň vodu, ale emisie CO2. Ak tento pomyselný pohár pretečie, naša planéta sa oteplí o viac ako 1,5 stupňa, čo bude mať ničivé následky pre ľudí aj všetky ostatné živé veci na planéte.

To nám hovorí dnes už veľmi dobre podložená veda. Tento scenár teda naozaj nechceme.