Smer to už nedá

Fico musí hrať na vyrábanie blbej nálady.

30. dec 2019 o 14:51 Peter Tkačenko

Na prahu nového roka sa, samozrejme, roztrhlo vrece s predpovedaním všetkého od hokejových majstrovstiev po americké voľby. Nič proti tomu, je to pekná kratochvíľa, ale takto v užšom kruhu si môžeme povedať, že v decembri 2019 nás napospol zaujíma len jedno: Či Smer okrem víťazstva vo voľbách znova zloží vládu.

Načo napínať, rovno povieme, že tentoraz by to Smeru vyjsť nemalo. Samozrejme, od istoty je to ďaleko, ale odboku môžeme odhadnúť, že má dvadsaťpercentnú šancu zlepiť štvrtú vládu a aj na to by potreboval neortodoxné politické kúsky.

Áno, veľa strán je na hranici zvoliteľnosti, ale aj keď všelijako uberáme a pridávame, Smeru to nijako nevychádza. Aj keď pri simulácii pošleme mimo parlamentu trebárs KDH aj SaS a naopak prizveme dnu Druckera s Harabinom, čo už je veľmi nepravdepodobné, koalícia so Smerom by stále potrebovala podporu ĽSNS. A aj keby Fico s Kotlebom nemal problém, všelikto iný v Smere a inde by mal.

Smer má preto len dve cesty k moci.