Rozprávka o nespavom medveďovi (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Už bol u lekára dvakrát. Raz ho zobrala mama, po prvej zime. Mal rok, bolo veľa snehu, mali zásoby, mama im rozprávala príbehy o lavínach a českých turistoch, o nájdených sandáloch a májkach, ktoré doniesla domov, pre prípad, že bude zima dlhšia a hrozilo by, že sa budú musieť stravovať vysušenými poniklecmi.

Niekedy koncom novembra napadlo toľko snehu, že pri pohľade na hory sa každý v údolí vrátil do hotela. Príroda sa utíšila, zvieratká sa dostali zo stresu z letného koncertu na Terinke, no Kamil bol nepokojný. Mama už nemala čo rozprávať, iba jedla, brat si pokojne odfukoval, no keď to trvalo niekoľko dní, vybrali sa do mestečka k lekárovi.

Ich prvá návšteva u „špecialistu“, ako povedala mama cestou popod Lomničák, sa neskončila dobre. Medzi ľuďmi spôsobili paniku, na ceste im posúvali do dráhy kontajnery a keď chcel na Hrebienku nastúpiť na sane, všetky deti z nich ušli. Aj tak sa zviezol dole, zatiaľ čo mama nastúpila do zubačky.

To ste mali vidieť, z električky ušiel aj rušňovodič a miestny paralympijský šampión si vo vagóne nechal vozíček.

Keďže bol už vláčik naštartovaný, mama sa pokojne odviezla dole, pozerala si reklamné plagáty na oknách a z okna mávala utekajúcim a vyplašeným turistom, ktorí sa teraz ocitli na chodníku medzi dráhou zubačky a saní s Kamilom.

Dole ich už čakala zátarasa z kontajnerov, no poľahky jeden otvorili a kým sa Kamil dostal dnu, mama ho už roztláčala smerom do centra Smokovca. Počuli za sebou hlasy a krik, no už stáli na malej terase a vošli do ambulancie, kde bolo napísané: Dr. Gerlach, špecialista na spánok.

Kamil totiž nemohol spávať a mama sa bála, že ju bude celú zimu rušiť, loziť po nej, pýtať si horalky z košov pred Terinkou, alebo ju bude vábiť na vysekanie ochladzovacieho bazénika v strede Štrbského plesa, kde dookola krúžil Patrik na bežkách.