Čaputová vyzvala odstaviť Smer. Správne

Pellegrini opäť premeškal príležitosť mlčať.

1. jan 2020 o 16:33 Peter Tkačenko

Zatiaľ sa to veľmi nepatrí hovoriť, ale Zuzana Čaputová v skutočnosti zďaleka nie je taká aktívna prezidentka, ako sme predpokladali. V rozpore so sľubmi "zdravého aktivistického záujmu" doteraz doma témy nenastoľovala, ale na ne reagovala.

Jej prvý novoročný prejav bol preto vlastne prvým pokusom orámcovať diskusiu pred parlamentnými voľbami tak, aby ľudia pochopili, kto je zodpovedný za rozvrat slovenského školstva, zdravotníctva a (dnes najmä) spravodlivosti.

V kontexte opakovaných prehier Smeru v župných, prezidentských a európskych voľbách nie je ťažké pochopiť, čo mala na mysli, keď vyzvala na dokončenie premeny Slovenska.

To by mohol zlý jazyk interpretovať ako nezdravé zasahovanie do kampane, Čaputová to však urobila spôsobom, ktorý jej ťažko vyčítať. Vskutku nemaľovala obraz spáleného Slovenska, len pomenovala, čo všetko sme napriek bezprecedentnému bohatstvu v našom dome zanedbali, takže nám deravé plynovody hrozia požiarom – doslova aj prenesene.