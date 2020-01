Kríza je nečakaná, ale istá

Iba sa spomalí rast, ale ešte vždy je to rast, a nie pokles do záporných čísel.

2. jan 2020 o 14:39 Eduard Žitňanský

Predvídať je ťažké, najmä budúcnosť. Falošných prorokov si ľudstvo užilo už dosť. V posledných rokoch sa koncentrovali najmä na predpovedanie krízy. Robia to aj teraz. Väčšinou sa mýlia: nedokážu predpovedať začiatok, koniec, intenzitu ani bezbrannosť ekonomík.

Isté je len jedno – spomaľuje sa rast svetovej ekonomiky. Na tom sa zhodujú všetky svetové autority, MMF, Svetová banka, OECD. Ich prognózy sa líšia len v tom, o koľko sa ekonomika spomalí.

A keď "zlenivie" svet, nevyhnutne sa to dotkne aj slovenského hospodárstva. Miestna ekonomika je mimoriadne citlivá na výkyvy rastu v Nemecku. Keď sa nedarí Nemcom, nedarí sa ani Slovákom.

To však neznamená, že sa začína kríza. Iba sa spomalí rast, ale ešte vždy je to rast, a nie pokles do záporných čísel. Rovnako v Nemecku, ako na Slovensku.