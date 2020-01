Andrej Danko je zjav s veľkým Z.

2. jan 2020 o 20:19 Peter Schutz

Počuť slová ľahšej váhy ako tie z hrdla predsedu parlamentu sa každý deň nepritrafí.

Takže aj keby voliči na konci februára poslali SNS tam, kam (odjakživa) patrí, s rozlúčkovým banketom pre Danka to netreba preháňať.

Skutočnosť, že rovného by si nenašiel ani vo svete komiksu, zvádza až k myšlienke o predčasnosti exodu.

S pointou, či by sa jeden Danko nezišiel ako memento, že slovenský volič je naozaj schopný všetkého.

Ešteže ako predseda bude mať podobizeň v spoločnosti takých velikánov parlamentarizmu, ako jeho predchodcovia Gašparovič a Paška.

Žiaci v deň otvorených dverí takto budú môcť rozjímať, ktorý z predsedov bol absolútne najväčší.

Ironické je, že ak po prepadnutí Danko fakt splní, čím sa vyhráža, môže ešte raz aj chýbať. Kto by chodil do Moskvy v takej frekvencii? A naozaj by sa hneď našiel ktosi iný na pozvanie Lukašenka do Bratislavy?

Danko je zjav s veľkým Z. Plným právom patrí do galérie tvárí, ktoré aj keď zídu z očí, z myslí nezídu už nikdy.