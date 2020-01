Zachovajte pokoj a nemajte názor (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Američania cieleným útokom zabili iránskeho generála v Iraku. Čo si o tom myslíte? A čo o tom viete? Naozaj viete? Ja nič. Samozrejme, politici vedia, preto sú politici.

Zasypávajú nás vyhláseniami písanými v sobotu o polnoci, ktoré vyzerajú presne tak, ako keby boli v sobotu o polnoci písané (pozdravy do SNS). Bijú na poplach: treba stiahnuť všetkých našich vojakov, a to okamžite. Vlastne – ako to, že prešlo už takmer celých 24 hodín od útoku a naši chlapci tam ešte sú?

Nezdržujú sa detailami, pôsobí to dojmom, akoby tí naši chlapci stáli priamo v prvej línii. Nedozviete sa, že v skutočnosti sa venujú výcviku a je ich tam menej ako prstov na ruke zaslúžilého pilčíka.

Lenže presne to musia politici robiť. Politici musia mať názor na všetko – ak by ho nemali, načo by tam boli? Musia pôsobiť dojmom, že vedia nielen, o čo ide, ale aj to, čo treba robiť. Potiaľ dobre, ale čo vy?

Uznanie, ktoré nie je

Cez Vianoce z vás boli odborníci na juniorský hokej, po novom roku najlepšie viete, kto si zaslúži prezidentské vyznamenanie, a ešte pred Troma kráľmi po pätnástich minútach rozumiete Blízkemu východu. Tomu Blízkemu východu, ktorý iní ľudia študujú hoci aj celý život.

Závidím vám, úprimne vám závidím. Čo si vyberiete zajtra?

Ešte ste nestihli porušiť ani prvé novoročné predsavzatie a už viete, kto za čo môže a ako by to malo byť. Zvláštne, že s toľkými nesmierne múdrymi ľuďmi to na Slovensku vyzerá tak, ako to vyzerá.

Veď si len predstavte tie titulky, keby sa o toľkom potenciáli dozvedel svet: Slovák vyriešil globálne otepľovanie (New York Times). Jano Žinčica dostal Nobelovu cenu mieru za trvalý mier na Balkáne (Guardian). Júlia z Hornej Dolnej našla spôsob na uhasenie požiarov (Sydney Morning Herald)

A namiesto toho je Andrej Danko predsedom parlamentu. Kde sa len stala chyba?

Zmätení ľudia v krajine zázrakov

Tá chyba je vo vás.

Meno toho iránskeho generála nedokážete ani zopakovať. Nič o ňom neviete, na fotografii by ste ho nespoznali. Až do včera ste o ňom nepočuli, o dva týždne si naňho nespomeniete a medzitým budete naraz presvedčení o množstve navzájom si odporujúcich vecí. „Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast,“ hovorí Alica v krajine zázrakov a má pravdu.