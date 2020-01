Sociálna politika nie je nadávka

Výrazy "sociálny štát" alebo "sociálna politika" azda prestanú byť označením pre rozhadzovačnosť.

6. jan 2020 o 15:52 Daniel Gerbery

Autor je sociológ a vysokoškolský pedagóg, venuje sa najmä otázkam chudoby.

S príchodom nového roku sa verejný priestor zaplnil bilanciami úspechov a neúspechov verejných politík. Niečo sme sa dozvedeli aj o sociálnej politike.

Z minulého roku si zapamätáme najmä pokračujúce zvyšovanie minimálnej mzdy, zmeny v dôchodkovom systéme a zistenia o ne/fungovaní druhého piliera, zvýšenie príspevku na opatrovanie či diferencované zvýšenie rodičovského príspevku.

Rezonovať budú aj zlyhania niektorých zariadení sociálnych služieb či príbehy ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Čo možno od sociálnej politiky čakať v roku 2020? Vzhľadom na to, že ide o volebný rok, prognózovanie je veľmi ošemetnou záležitosťou. Namiesto prognóz sa preto pokúsime sformulovať niekoľko novoročných želaní. Čo je disciplína, ktorá sa hodí do tohto postsviatočného obdobia a ktorá je zároveň pre všetkých zúčastnených – a to treba otvorene priznať - viac-menej bezbolestná.