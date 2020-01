Voľby zo zahraničia nie sú sentimentálny gýč

Slovensko nie je zvyknuté pestovať si svoju zahraničnú komunitu.

7. jan 2020 o 17:04 Zuzana Kepplová

Dalo by sa povedať, že záujem o slovenského občana voliaceho zo zahraničia, je nafúknutý. Čísla ukazujú, že len voličov Harabinovej strany Vlasť je takmer dvakrát toľko, čo tých, ktorí sa v minulých voľbách unúvali poslať svoj hlas poštou.

A hoci sa odvtedy vytrvalým kampaňovaním podarilo popchnúť voličov aj volených k záujmu o túto tému, ide najmä o symbolickú bitku.

Najmä demokratická opozícia má záujem na tom, aby debatu rámcovala ako súboj o hlas vyhnaných z rodnej hrudy, ktorí odišli za lepším vzdelaním a dôstojnejším zárobkom či lepšími šancami. A že skutočne ide o „ich“ voliča, ukazujú dostupné dáta z 2016, kde bol volič SaS ten najmotivovanejší.

Protirečiť by sme mohli, že občan EÚ predsa z definície môže chodiť kade-tade po Únii a návrat k urne by mal zvážiť ako svoju občiansku povinnosť. Voľný pohyb a možnosti si inokedy chválime, prečo by to mal byť pri voľbách problém.