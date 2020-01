Tisíce Trumpových klamstiev ho pri Sulejmáním dobiehajú

Keď ide o vojenský zásah, osobná dôvera k lídrovi je kľúčová.

7. jan 2020 o 17:09 Matúš Krčmárik

Aj keď to niekedy tak nevyzerá, demokracia funguje na predpoklade, že politici neklamú svojim voličom.

Volíme niekoho, lebo veríme, že nám neklame, že svoje sľuby myslí vážne, aj keď mu to nevyjde, aspoň to skúsi. Ak voličov oklame, mali by si podľa tejto teórie vybrať nového nositeľa svojich nádejí.

Občania nemajú možnosti overovať tvrdenia svojich zvolených politikov. Keď napríklad hovoria o úrovni inflácie, nemôžu preverovať údaje štatistického úradu, lebo žiadny paralelný štatistický úrad, ktorý by na takejto úrovni skúmal ekonomiku, neexistuje.

Ak táto dôvera úplne vymizne, demokracia stráca zmysel. Na voľbách zrazu nezáleží.