Ale ste si zakopali do hrobov. Ani smrť im nedoprajete (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Ste si zakopali, však, v Námestove 59 pomníkov niekoľko dní pred začiatkom Chanuky a neskôr v Rajci dvadsať náhrobných kameňov na židovských cintorínoch, pod lesom, tam, kde mohli Židia pochovávať svojich mŕtvych, lebo v slovenských mestečkách nemohli ležať v centre, s katolíkmi a evanjelikmi, akoby to vyzeralo, veď by ich rušili, ešte aj po smrti by im prekážali, pretože nám, roduverným Slováčikom a ľudáčikom vždy Židia prekážali, vždy sa nám priečili a po smrti v tom pokračovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za ničenie cintorínov hrozia dva roky. Vandalov z Námestova a Rajca hľadajú Čítajte

Chcel by som vidieť

Chcel by som vidieť ich tváre, ako v noci prišli vo vytunovaných Daciach Logan, fejkových bomberách od Číňana v okresnom meste, plní kresťanských tradícií a tradičných myšlienok, z tradičných bielych rodín pred tradičnými bielymi Vianocami, aby sa pomstili mŕtvym, ktorých chybou je, že nezmizli, ako ich rodiny, počas Aktionen, počas deportácií, nezmizli v peci v Nemeckej spolu so stovkami rasovo prenasledovaných a príslušníkmi odboja, ale dovolili si zomrieť tu, v ich vlasti, v ich mestách a nie v Sobibore a Majdanku, ale u nás, v rodnom meste Ďurčanského a na Orave, keď mali predsa odísť, veď tak to bolo naplánované a vymyslené, načo sme im vypravovali vlaky, keď neodišli a ostali tu s nami aj po smrti.

Chcel by som vidieť "ich ťažké životné obdobie", na ktoré sa budú vyhovárať pred súdom, alebo na to, že nevedeli, kde sú, nepoznajú židovské náhrobky a nevedia, že smrť sa ukrýva pod kameňmi, chcel by som vidieť ich pohľady, keď budú vysvetľovať, že oni to tak nemysleli.

Iba sa chceli ukázať pred kamarátmi a frajerkami, dokázať, že sa neboja ísť večer pod les a tam pováľať hroby, lebo tak ich to doma naučili, keď im povedali, že židia nedajú pokoj ani po smrti, že holokaust musí v nejakej podobe pokračovať aj po ich smrti, pretože židia, čo zomrú iba na starobu alebo na chorobu, to sa nepočíta, židia musia skončiť na peróne v Treblinke, v masových hroboch na Ukrajine a v Bielorusku, židia nemôžu len tak ležať v zemi a čakať s kresťanmi na zmŕtvychvstanie, pretože hádam sme im všetky tieto veci cez vojnu nerobili preto, aby sme s nimi vstali z mŕtvych po poslednom súde.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Ani posledný odpočinok

Preto nemajú hroby, preto sme ich zasypávali vápnom, spaľovali, rozprašovali, a opäť vykopávali.

Smrť bola iba predohra ich vymazania a zabudnutia, nenapísal predsa Hitler pár dní pred smrťou, že raz mu bude Európa za vyvraždenie vďačná a nenapísal Hans Frank na úteku z Varšavy, že sa mu podarilo počas jeho vlády zbaviť svet miliónov týchto primitívov s plochými nohami a nepovedal Rudolf Hess v Norimbergu, že keby bolo treba, urobí to znova?