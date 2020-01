Toxicitu Kočnera je cítiť aj na Malte

Našťastie sa aj na Malte pohlo vyšetrovanie.

10. jan 2020 o 21:30 Peter Schutz

To, že bývalý zať Mariána Kočnera pochádza z krajiny, ktorá nesie tiež stigmu vraždy novinára (novinárky), je tentoraz ozaj náhoda. Zdôrazniť ju ale treba, keďže v konšpiračných časoch, ktoré žijeme, padajú do podozrení aj okolnosti, na ktoré by to nikto nepovedal.

Našťastie sa aj na Malte pohlo vyšetrovanie, takže vieme, že Christian Ellul – to je ten zať - nemá s Galiziovej vraždou nič spoločné. A navzdory príbuzenstvu ani s Kuciakovou, takže ozaj nevidieť normálny dôvod, prečo mu bola odňatá licencia na poskytovanie finančných služieb.

Udať ako príčinu – hoci iba jednu z viacerých – práve jeho bývalého svokra, s ktorým už ani nie je vo vzťahu, je veľmi čierny úradný humor.

Iste, to je problém Malty. Keby sme boli povolaní radiť – akože nie sme - tak by si urobiť poriadok s byrokratmi.

Epizóda s Ellulom inak upozorňuje na nesmiernu toxicitu Kočnera, ktorého je cítiť otravou ešte aj na vzdialenej Malte. Ešteže ďalšiu dcéru nemá, lebo ani sedemdesiat sukien by jej nestačilo, aby sa vydala.