Čo volíte, keď volíte fašistov (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Vladimír Palko by možno povedal, že levy prichádzajú, a Rimania by burcovali, že fašisti sú pred bránami. Už sa dokonca aj pustili do boja s nepriateľom, len ktovie, prečo ako prvý porazili pravopis.

Na voľbu fašistov existuje množstvo dôvodov a mnohé z nich majú len voľné ukotvenie v realite. Veď dobre: vieme, prečo ľudia fašistov volia. Vieme, čo sú tí fašisti zač a vieme, čo dokážu. Tak naozaj. V politike. Presadiť. Zmysluplné. Nič.

Pointa však nie je v tom, kto, čo a prečo, ale v tom, čo s fašistami prichádza.

Krátke správy o násilí

Prípadové štúdie, všetky sa začínajú na M, ideme podľa abecedy. Nech sa páči, pred tabuľu prídu páni Mazurek, Medvecký, Mizík.

Pán exposlanec Mazurek síce vulgárne nadával rodine, ktorá sa previnila tým, že prišla vlastnému synovi na promócie, ale vlastne len asertívne vyjadroval svoj názor.

Pán skoroposlanec Medvecký skákal ako človek človeku po hlave len preto, že jeho pokožka nezapadala do úzkeho farebného spektra pána skoroposlanca. Iste, ťažké životné obdobie.

Pán poslanec Mizík vidí Židov všade. A keď príde na lámanie chleba, keď má konečne príležitosť prezentovať svoje názory aj inak ako len anonymnými výkrikmi na internete, zrazu nevie pracovať s počítačom.

No a pán poslanec Krupa okrem toho napochodoval do parlamentu hneď v prvý deň so zbraňou. A to bolo zhruba aj všetko, čo za štyri roky urobil. Takto to vyzerá, keď sa človek dostane do situácie, ktorá objektívne presahuje jeho kapacitu.

Pripočítajme k tomu okresného predsedu obvineného z vraždy — áno, vražda; to je to, keď niekoho úmyselne zabijete — a sme doma.

Prichádza ulica

Musí to byť svetový rekord, naťahať do strany toľkých násilníkov je takmer nadľudský výkon. To nie sú ani krčmové typy; aj vzorka v najposlednejšej krčme na konečnej stanici najhoršej lokálky je lepšia.

Na to, aby ste našli toľko a práve takýchto ľudí, sa musíte aktívne snažiť. Ak sa zhodneme, že to, čo sme vyššie opísali, je zlé, vy si tých zlých musíte cielene vyberať. A potom vytriediť: vybrať najhorších z najhorších. Takto to dopadnúť môže jedine vtedy, ak je násilie podstatou. Hoci, samozrejme, násilie neznie dobre. A tak ho nazvete poriadkom. Lenže čo vlastne máte na mysli, keď hovoríte o poriadku?