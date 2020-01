Rozhodnutie o diskriminácii v BBC je komplikovaný krok správnym smerom

Bez dôkazov ostane len diskriminácia.

13. jan 2020 o 17:45 Ondrej Podstupka

Tribunál v Británii rozhodol, že verejnoprávna stanica BBC platila Samire Ahmedovej neprimerane nízku mzdu v porovnaní s jej kolegom Jeremym Vinom. Vysielateľ podľa rozhodnutia nevedel dokázať, že rozdiel v mzde nevznikol tým, že Ahmedovú diskriminovali za to, že je žena. Kým Vine dostával za jednu epizódu tritisíc libier, Ahmedová dostávala mzdu približne 440 libier.

Na celkom prípade je zaujímavé najmä to, ako súd rozhodnutie vysvetlil a ako dal do kontextu obranu BBC. Niektoré argumenty sú prinajlepšom komplikované, no rozhodnutie ako celok môže byť správnym krokom pri úprave diskriminačných zvykov.

Najprv tie komplikované časti. Členovia tribunálu v komentári k rozsudku napríklad hovoria, že Ahmedová aj Vine v podstate len čítali text z čítačky. Ich práca teda mala byť približne rovnako náročná. Neuznali ani argument, že Vine robil komplikovanejšiu prácu, lebo k čítaniu správ pridával ďalšiu hodnotu ich spracovaním.