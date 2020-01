Deti, ktoré dýchajú jed

Autorka je ekonómka, pracuje na Inštitúte sociálnej politiky MPSVR SR. Článok vyjadruje súkromný názor autorky.

Predstavte si, že by pred vstupom do miest svietili rovnaké varovania, aké vídate na škatuľkách cigariet. Pľúca prežrané rakovinou blikajúce na veľkoplošných obrazovkách a nad nimi veľký nápis: "Chráňte deti! Nenechajte ich dýchať váš dym!"

Absurdné? Vôbec. Život v meste môže byť rovnako nezdravý ako fajčenie.

Znečistenie prerátané na cigarety

Vedci Richard Muller a Elizabeth Mullerová z Berkley Earth vyrátali, že jedna cigareta denne je porovnateľná s PM2,5 úrovňou 85 μg/m3. Čo to znamená? PM2,5 sú jemné prachové častice s priemerom do 2,5 mikrometra, ktoré vznikajú najmä nedokonalým spaľovaním fosílnych palív.

Aby ste si tento mikrosvet dokázali lepšie predstaviť, podľa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) sú častice PM2,5 zhruba tridsaťkrát tenšie ako vlas. Sú dokonca štyrikrát tenšie ako bežný prach alebo peľ. Vďaka malej veľkosti dokážu častice PM2,5 preniknúť nielen hlboko do pľúc, ale aj do krvného obehu.

Neoficiálnym rekordérom v znečistení ovzdušia je čínske mesto Šen-jang, kde bola nameraná taká koncentrácia častíc PM2,5, akoby ste vyfajčili 63 cigariet za jediný deň. Ako podotýkajú Muller a Muller, na rozdiel od cigaretového dymu je znečistenému ovzdušiu vystavený každý.

Ak by vás zaujímalo, aké je práve znečistenie ovzdušia vo vašom meste, môžete použiť mobilnú aplikáciu Sh**t! I smoke, ktorá na základe odhadu Mullera a Mullerovej preratáva merania koncentrácie MP2,5 vo vašej lokalite. Keď som si túto aplikáciu otvorila, dozvedela som sa, že v Bratislave takto fajčíme 1,6 cigarety denne.

Ako robiť neetické experimenty

Aký je vplyv znečistenia na rôzne aspekty nášho života? V ideálnom prípade by sme spravili experiment. Každý však uzná, že akýkoľvek experiment, v ktorom by sme ľudí vystavovali rôznej miere znečistenia, by bol neetický.