Koho potiahne komunál do parlamentu?

Najviac starostov posielajú do parlamentu KDH, Most a Smer.

14. jan 2020 o 12:42 Michal Kaliňák

Autor je hovorca ZMOS

Od parlamentných volieb nás v podstate delia týždne. Strany predstavili programy a kandidátom pridelili miesta na kandidátka. Pri poskakujúcich preferenciách mnohé nemajú dôvod chladiť šampanské, ale určitú nádej im dávajú starostovia a primátori, ktorí na seba viažu voličský potenciál v regiónoch.

V roku 2012 predčasné voľby otvorili brány parlamentu šiestim subjektom s rôznym priestorom pre starostov a primátorov. Najviac ich mal Most, na jeho listine sa o dôveru uchádzalo 31 starostov a primátorov.

Druhý najvyšší počet mal Smer to sedemnásť. SNS vyčlenila pre starostov a primátorov trinásť miest, KDH ich malo dvanásť, OĽaNO štyroch starostov a SaS jedného. Aj to ukázalo, do akej miery sa kandidujúce subjekty opierajú o mediálne známe tváre a nakoľko sa spoliehajú na potenciálny prínos hlasov získaných cez lokálnych lídrov.

Most k starostom

V roku 2016 sa do parlamentu dostalo osem strán, z ktorých Sieť mala pomerne krátku politickú dráhu. Najviac starostov a primátorov mal opäť Most (34), ktorí pre stranu získali 34 516 preferenčných hlasov.

SNS získala vďaka týmto kandidátom 16 725 krúžkov od štrnástich komunálnych kandidátov. Sedemnásti starostovia a primátori priniesli Sieti 52 945 preferenčných krúžkov. KDH sa nedostalo do parlamentu, ale jeho trinásť starostov a primátorov získalo 16 281 preferenčných hlasov. Smer ich mal deväť s celkovým ziskom 65 426 hlasov.