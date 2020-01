Kľaknúť na všetky štyri

Dopravcovia priniesli recept pre všetkých.

14. jan 2020 o 18:18 Peter Schutz

Ani to nebolelo. Zníženie cestnej dane a novela dane z motorových vozidiel je (vcelku hustý) vývar zo summitu predsedu vlády a autodopravcov, ktorí zaparkovali svoje kamióny krížom cez cesty od Milhoste po Kúty. Aby, všakáno, dali svojim požiadavkám patričnú váhu.

“ Bleskovka, v akej sa premiér poddal fakticky bez odporu, je niečo fakt unikátne. „

Po svalnatých rečiach, akože "absolútne odmieta" to a ono, a že do volieb sa aj tak nič nedá stihnúť, Pellegrini zdvihol ruky nad hlavu (a pustil do gatí), čím určil nový trend tvorby politiky v slovenskej džámahíriji pre dvadsiate roky:

Ak si želáte nižšie dane alebo získať privilégium iné, najkratšou cestou bude porušiť zákony a ísť cez – zatiaľ metaforicky – mŕtvoly (spolumotoristov, spoluobčanov, blížnych). A samovládie, trebárs na hraniciach, vyhlásiť za štrajk.